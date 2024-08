LATO 2024 na MATPLANECIE

Matematyka jest potrzebna codziennie – dzięki niej łatwiej poruszać się po współczesnym świecie. W Matplanecie udowadniamy, że to nie tylko liczby i działania, ale klucz, który otwiera drzwi do nieograniczonego świata możliwości. Matematyki nie da się zamknąć na wakacje w szkolnych klasach. Tego lata była z nami na obozach, warsztatach i półkoloniach w całym kraju.

Wakacje na Matplanecie

Celem działań eduakcyjnych prowadzonych przez Matplanetę jest gruntowna i długofalowa zmiana nastawienia do Królowej Nauk i zarażanie pasją do nauk ścisłych od najmłodszych lat. Dla tych, którzy kochają matematykę, nie ma podziału na rok szkolny i wakacje. Matematyka jest wszędzie i zawsze – tego właśnie uczymy w Matplanecie. Zainteresowanie rodziców i dzieci naszą letnią ofertą edukacyjną potwierdza, że lato to świetny czas na matematyczne przygody i odkrywanie sposobów porozumiewania się z komputerem, tworzenia własnych gier, aplikacji i nauki patrzenia na świat przez pryzmat logiki.

Hity lata 2024

Tego lata kilkaset dzieci wzięło udział w aktywnościach proponowanych przez nasze ośrodki w całej Polsce. W wielu centrach edukacyjnych Matplanety odbywały się letnie półkolonie, podczas których dzieci poznawały tajniki programowania w Minecraft Education Edition czy Scratchu lub budowały roboty z Lego WeDo, odkrywały piękno gier planszowych, eksperymentowały i „rozgryzały” strategie wygrywające.

Nasze warsztaty matematyczne były stałym punktem „Lata w mieście” i letnich pikników w całej Polsce. Ale hitem tegorocznych wakacji były obozy matematyczno-programistyczne. Nauka i zabawa to najlepsze połączenie, a ogromne zainteresowanie rodziców tą formą aktywności dla dzieci jest najlepszym dowodem na to, że nasza misja oswajania matematyki, którą prowadzimy w Polsce już od 12 lat, przynosi efekty. Wystarczy tylko pozwolić dzieciom na jej rzeczywiste doświadczanie pod okiem wykwalifikowanych trenerów, aby odkryły, że matematyka może być fantastyczną przygodą i źródłem ciekawych odkryć.

Na zakończenie lata 2024 zapraszamy na wielką rodzinną wyprawę na Matplanetę

Ale to jeszcze nie koniec wakacyjnych matplanetarnych przygód – już w najbliższych dniach, w ostatni weekend wakacji centra edukacyjne Matplanety otwierają swoje podwoje i zapraszają całe rodziny na Ogólnopolski Dzień Matematyki – rodzinną wyprawę na Matplanetę.

Warsztaty, zagadki, quizy, konkursy i spotkania z nietuzinkowymi ludźmi nauki – gwarantowana super zabawa! Szczegółowe informacje i zapisy na www.rodzina.matplaneta.pl