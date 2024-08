DO CZEGO SŁUŻY MATEMATYKA?

Umiejętność łączenia faktów, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków, to podstawowe kompetencje, niezbędne do dobrego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Kluczem do nich jest matematyka i cyfrowe umiejętności. Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności, wiedząc że tradycyjny model nauczania matematyki w szkołach nie zachęca do samodzielnego myślenia?

Dobrym początkiem może być ogólnopolski rodzinny Dzień Matematyki obchodzony w tym roku 31 sierpnia i 1 września 2024. Z tej okazji Matplaneta, ogólnopolska sieć edukacyjna, której misją jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży, zaprasza do udziału w Rodzinnej Wyprawie na Matplanetę.

Już w najbliższą sobotę i niedzielę, 31 sierpnia i 1 września 2024, w centrach edukacyjnych Matplanety w wielu miastach Polski odbędą się wyjątkowe spotkania i warsztaty: otwarte stanowiska z ciekawymi grami i zadaniami matematycznymi. Każde dziecko z pewnością znajdzie temat dla siebie, a rodzice będą mogli wziąć udział w debacie poświęconej nauczaniu Królowej Nauk – „Matematyka to lepsza przyszłość - jak pomóc dziecku poznać ją i pokochać”.

Matplaneta zaprasza też na spotkania z nietuzinkowymi ludźmi nauki: prof. Markiem Kaczmarzykiem, Karolem Wójcickim i Marcinem Karpińskim, podczas których będzie można dowiedzieć między innymi, że wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd z dumą noszącymi w sobie gwiezdny pył, dlaczego nasze mózgi nie lubią chodzić do szkoły i po co właściwie uczymy się matematyki.

Na dzieci we wszystkich grupach wiekowych czekają fascynujące przygody i zabawy

Najmłodszych (4-6 lat) zapraszamy do wspólnej misji kosmicznej, podczas której będziemy kompletować załogi kosmonautów, z którymi udamy się na Matplanetę i poznamy różne matematyczne krainy.

8-9 latki zapraszamy do zabawy z symetrią, obszarem matematyki, który łączy się z innymi dziedzinami, nie tylko tymi technicznymi czy przyrodniczymi, ale również ze sztuką. Będziemy eksplorować temat symetrii liniowej, najpierw w konkretnych figurach, a potem tworząc barwne mozaiki. W uzyskaniu harmonijnych, przyjemnych dla oka obrazów pomoże nam właśnie matematyka.

10-12 latki zapraszamy do pochylenia się nad zagadnieniem związanym z kolorowaniem map. Niejednokrotnie analiza pozornie błahego problemu prowadzi do powstania nowej gałęzi wiedzy. W trakcie warsztatu poznamy nieco historii tego zagadnienia i odkryjemy, ile kolorów wystarczy, żeby pokolorować dowolną mapę tak, aby sąsiadujące obszary miały różne kolory oraz jakie warunki musi spełniać mapa, żeby tych kolorów mogło być mniej.

Potęga potęg dwójki – to temat warsztatów dla młodzieży i dorosłych 13+, temat, który może Was zaskoczyć. W trakcie warsztatu odkryjemy, dlaczego bez potęg dwójki nie istnieją komputery, przekonamy się o sile wzrostu wykładniczego oraz o tym, że w czterech ruchach można posortować liczby od 1 do 15, a liczby od 1 do 31 jedynie w pięciu ruchach.

O Matplanecie

Matplaneta to miejsce, które powstało 12 lat temu z myślą o rozwijaniu pasji do matematyki i logicznego myślenia u dzieci i młodzieży i przez lata rozwinęło się w ogólnopolską sieć edukacyjną, której misją jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. Aktualnie sieć liczy ponad 50 oddziałów w całym kraju. Matplaneta prowadzi też zajęcia online. W ośrodkach Matplanety świetni nauczyciele – trenerzy prowadzą zajęcia z matematyki i programowania dla dzieci.

Autorski program Matplanety, dopasowany do potrzeb różnych grup wiekowych, powstał z myślą o tym, aby rozwijać umiejętności matematyczne, ale też wspierać kreatywność, ciekawość i zdolność do rozwiązywania problemów. Podstawą i inspiracją do powstania tego projektu była wizja Roberta i Ellen Kaplan, profesorów z Harvard University i stworzona przez nich w USA sieć klubów Math Circle .

Więcej o Matplanecie i programie nauczania można przeczytać na stronie https://www.matplaneta.pl/