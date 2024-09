JAK POMÓC DZIECKU ODKRYĆ FASCYNUJĄCY ŚWIAT MATEMATYKI

Rodzinny Dzień Matematyki zorganizowany po raz kolejny przez Matplanetę w dniach 31 sierpnia i 1 września stał się świetną okazją do tego, żeby spojrzeć na matematykę z innej strony. Dwa dni pełne zagadek logicznych, łamigłówek i warsztatów uwieńczyła debata o nauczaniu, zatytułowana „Matematyka to lepsza przyszłość - jak pomóc dziecku poznać ją i pokochać”, w której udział wzięli wykładowcy akademiccy: prof. Lech Mankiewicz, prof. Marcin Karpiński, prof. Marek Kaczmarzyk, a także Olga Woźniak, założycielka szkoły Eureka, Agnieszka Kryńska, która stworzyła Matplanetę i Marta Dorosz, dyrektor metodyczny Matplanety. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak skutecznie uczyć matematyki i zadbać o rozwój matematycznych talentów.

Punktem wyjścia do dyskusji było stwierdzenie, że w polskim systemie edukacji nie udało się dotychczas stworzyć skutecznej strategii rozwijania talentów matematycznych, a nauczyciele mierzą się z koniecznością uśredniania poziomu zajęć, co skutecznie zniechęca do matematyki zarówno dzieci bardziej utalentowane, jak i te, które potrzebują więcej uwagi. Olga Woźniak, założycielka szkoły Eureka, zwróciła uwagę między innymi, że strach lub niechęć do matematyki przychodzi w zetknięciu ze szkołą, gdzie oprócz nauki odbywa się także proces socjalizacji, co w przypadku szkoły jest też uśrednianiem. Skupienie się nauczycieli na potrzebach uczniów „przeciętnych” skutkuje tym, że mniej utalentowani uczniowie po przekroczeniu progu szkoły zaczynają się bać matematyki, podczas gdy ci szczególnie uzdolnieni na zajęciach się nudzą. Tę diagnozę potwierdził prof. Marcin Karpiński, współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, przywołując brytyjskie badania, zrealizowane na dużej próbie 16-latków. Badanie wykazało dwie główne kategorie przyczyn niechęci brytyjskich nastolatków do matematyki: pierwsza mówiła o tym, że matematyka jest za trudna, druga zaś wskazywała, że matematyka jest nudna.

Rozwiązaniem tego problemu, zarówno w przypadku dzieci szczególnie uzdolnionych, jak i tych, które z różnych powodów nie radzą sobie w szkolnym wyścigu, mogą być dedykowane zajęcia dodatkowe, podczas których dzieci mogą poznać zupełnie inny, praktyczny i fascynujący aspekt matematyki i logicznego myślenia. Aby to się udało, muszą jednak trafić pod opiekę nauczyciela – trenera, który będzie mógł poświęcić czas i uwagę, aby zapewnić indywidualne podejście do każdego dziecka i zachęcić do pracy w grupie. Całą debatę można zobaczyć tutaj.

Gdzie szukać ciekawych zajęć dla matematycznie uzdolnionych dzieci

Matplaneta - ogólnopolska sieć edukacyjna, która działa już od 12 lat, wychowała już ponad 5 000 młodych miłośników matematyki logicznego myślenia. Aktualnie sieć liczy ponad 50 oddziałów w całym kraju. Matplaneta prowadzi też zajęcia online. Podczas zajęć uczniowie odkrywają, że matematyka to nie tylko wzory, ale fascynujący świat logicznych zagadek, wyzwań i problemów do rozwiązania. Matplaneta prowadzi również zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży.

Program zajęć jest dokładnie dopasowany do wieku i poziomu uczestników, a trenerzy kładą nacisk nie tylko na wiedzę matematyczną, ale też na współpracę i dialog, co rozwija umiejętności określane dziś jako kompetencje przyszłości – przygotowuje dzieci do świata, w którym wszystko jest płynne i nieprzewidywalne, a większość zawodów, które będą wykonywać w życiu, nie została jeszcze nawet wymyślona. „Zamiast rozwiązywać gotowe zadania, dzieci pracują razem, by odkrywać matematyczne zależności i poszukiwać różnych ścieżek prowadzących do rozwiązania problemów. Trenerzy pełnią rolę przewodników, którzy zadają pytania i wspierają uczniów w odkrywaniu odpowiedzi, zamiast podawać gotowe rozwiązania” – mówi Marta Dorosz, dyrektor metodyczny Matplanety.

W Matplanecie ważne jest, by uczniowie sami dochodzili do wniosków i mieli szansę poczuć radość z odkrywania nowych zależności matematycznych. To podejście sprawia, że matematyka staje się dla nich przygodą, a nie obowiązkiem. Dzięki temu dzieci zyskują pewność siebie w tej dziedzinie i zaczynają postrzegać siebie jako „zdolnych” do nauki matematyki. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, bez presji ocen i rywalizacji, co pozwala każdemu uczniowi rozwijać się we własnym tempie.

Lekcje pokazowe – dobry sposób na rozpoczęcie przygody z matematyką

Rodzice, którzy zastanawiają się, czy zajęcia w Matplanecie będą odpowiednie dla ich dziecka, mają możliwość sprawdzenia w praktyce, jak wyglądają zajęcia i jak bardzo różnią się od tradycyjnych lekcji matematyki w szkole. Dzieci mają szansę doświadczyć, jak fascynujące może być odkrywanie matematycznych zależności poprzez gry edukacyjne, eksperymentowanie i pracę w grupach. Lekcja pokazowa to także okazja, aby zobaczyć, jak indywidualne podejście do każdego ucznia wpływa na jego zaangażowanie i chęć do nauki. Jak powiedziała Agnieszka Kryńska, założycielka Matplanety: „Na naszych zajęciach widzimy, jak dzieci zakochują się w matematyce”.

W przeciwieństwie do standardowych lekcji, gdzie czasami dzieci uczą się mechanicznie, bez zrozumienia szerszego kontekstu, na zajęciach w Matplanecie uczniowie mają szansę zobaczyć praktyczne zastosowania matematyki. Dzięki temu nie tylko lepiej przyswajają wiedzę, ale także rozwijają umiejętności analityczne, które przydadzą im się zarówno w szkole, jak i w przyszłości zawodowej.

Zapisy na zajęcia pokazowe odbywają się przez stronę https://www.matplaneta.pl/lekcje-pokazowe/. Wystarczy wybrać lokalizację, konkretny ośrodek i potwierdzić chęć wzięcia udziału. Matplaneta oferuje też możliwość wzięcia udziału w lekcji pokazowej online. Więcej szczegółów na stronie www.